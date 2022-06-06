Германия – Англия 07.06.2022 Лига наций УЕФА, прогноз на футбольный матч

Год назад эти команды сошлись на поле лондонского «Уэмбли» на стадии 1/8 финала чемпионата Европы, и тогда англичане одержали убедительную победу 2:0. Теперь эти команды столкнутся в Лиге наций, но уже на поле «Альянц-Арены». Лига A, группа 3, второй игровой тур. Встречу будет судить Карлос дель Серро Гранде из Испании.

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Сборная Германии

Сборная Германии за два розыгрыша Лиги наций УЕФА до финального этапа не доходила ни разу. Парадоксально, но команде с железной дисциплиной, точностью выполнения игровых заданий и сильной скамейкой запасных это не удавалось сделать ни разу. Возможно, что Ханси Флик сможет это сделать, однако даже с учетом выхода на чемпионат мира пока рано об этом говорить.

В первом туре была ничья с действующими чемпионами Европы 1:1, и на пропущенный гол от итальянцев немцы ответили точным ударом Йосуа Киммиха. Они могли бы и выиграть, будь удача на их стороне, но пока что ничья является неплохим началом кампании. Следующий их соперник будет не менее серьезным, и с ним у немцев есть не сведенные с прошлого года счеты. Но все в руках команды Ханси Флика.

Сборная Англии

Год назад в адрес Гарета Саутгейта летели шишки и звучали улюлюканья: не простили ему тогда серию пенальти с Италией и серию промахов по воротам Доннаруммы. Италия с ними теперь в одной группе Лиги наций, но в первом туре англичане проиграли не итальянцам. Венгрии англичане не проигрывали 60 лет, хотя и до этого венгры в послевоенные годы устроили им две эпические головомойки.

Но вот и случилось то, во что англичане боялись даже поверить. Ни Харри Кейн, ни Трент Александр-Арнольд, ни Джек Грилиш не смогли ничем помочь команде в тот день. Винить во всех неудачах Риса Джеймса, который после выхода на замену привез пенальти в свои ворота, тоже не совсем уместно, так как у англичан и до этого были не использованные по назначению моменты. Нелепым кажется 4-е место с нулем очков после первого тура. Но англичане не могут внезапно растерять весь свой класс, а потому они обязаны после такого шага назад сделать минимум два шага вперед.

Прогноз

Коэффициенты на события матча предоставлены конторой Лига Ставок. И здесь очевидно, что Германия фаворит этой встречи: на нее дается кэф 2.3. На ничью дается кэф 3.4, а на победу англичан – 3.25. То есть шансы на победу Англии или ничью примерно одинаковые, но все равно не предпочтительные. Но уж если говорить про двойные шансы, то на то, что Германия гарантированно наберет очки, можно поставить с кэфом 1.38, а на победу какой-либо из команд – с кэфом 1.35. Кэф 1.66 соответствует ставке на победу Англии или ничью.

Перейдем к исходу и тоталу в виде одной ставки. На победу Германии с тоталом больше 1.5 можно поставить с кэфом 2.75, с тоталом больше 2.5 – с кэфом 3.55, а с тоталом меньше 1.5 (то есть 1:0) – с кэфом 7.6. Ничья с тоталом меньше 1.5 (читай – нулевая ничья) оценивается в виде кэфа 9.6, ничья с тоталом больше той же цифры – в виде кэфа 4.2. На победу Англии с тоталом меньше 1.5 (читай – 1:0) дается кэф 9.2, а на победу с тоталом больше 1.5 – кэф 4.0.

Поговорим непосредственно о тотале и напомним, что в первом туре в матчах с этими командами результативность была маленькой. Но уж хотя бы забить команды должны: кэф 1.06 на тотал больше 0.5 (на то, что все закончится с нулями на табло, предлагается кэф 8.6). Что касается оптимальных ставок на тотал, то можно сделать ставку на тотал больше 2.5 с кэфом 2.08 или даже больше 3.0 с кэфом 2.86, однако чуть более вероятной в плане выигрыша будет ставка на тотал меньше 2.5 с кэфом 1.78 или меньше 2.0 с кэфом 2.46. Кстати, шансы на то, что обе команды забьют или же забивать будет от силы только одна, вполне сопоставимы (1.86 на голы от обеих команд против 1.99 на то, что этого не будет).

И в заключение поговорим немного о форе. Нулевая фора на немцев предлагается с кэфом 1.63, на англичан – с кэфом 2.26. Минусовая фора на немцев (-1.0) эквивалентна кэфу 3.4, аналогичная плюсовая на англичан – кэфу 1.29. А вот если поменять знаки местами, то плюсовая фора (+1.0) Германии уже будет привязана к кэфу 1.13, а аналогичная минусовая у Англии – 5.27.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 (1.78).

Стоит ли перед глазами Томаса Мюллера тот злосчастный промах при счете 0:1 в пользу Англии? Наверное, нет, ведь в его карьере хватало таких неудач и в «Баварии», и в Бундестим. Кстати, он после игры с Италией со 113 матчами вышел на 5-е место среди рекордсменов по играм в бундестим.

А что касается встречи, то Германия здесь очевидный фаворит, поскольку функционально и психологически должна быть лучше готова. Но кто знает, чем обернется эта встреча… ограничимся тоталом, тем более что командам еще играть потом третий тур.

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Где смотреть Германия – Англия