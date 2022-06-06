В честь 100-летия «Спартака» стартовал круиз Winliner по Москве-реке. Первый день – море эмоций и незабываемых впечатлений!

5 июня прошел первый день круиза по Москве-реке Winliner, который погрузил гостей в атмосферу 20-30-х годов футбольного клуба «Спартак». Игра ретро-мячами, ретро-форма, атмосферная музыка и многое другое – все это ждало болельщиков красно-белых на палубе!

Утренний рейс Winliner начался с арт-перформанса со стрит-арт-художником. Вместе с ним болельщики создавали огромный ромб в фирменных цветах «Спартака». Продолжилось плавание футбольным турниром «Московского клуба спорта», по итогам которого были определены 16 лучших футболистов, по числу членов команды МКС в далеком 1922 году, которая и считается предшественницей легендарного «Спартака».

На клубном YouTube-канале вышел первый выпуск «Студии 1922», которая будет рассказывать о самых интересных событиях на Winliner ежедневно на протяжении всех дней празднования. Ведущими стартового выпуска стали голос стадиона «Спартака» Кирилл Калинин, большой знаток футбола и английский голос РПЛ Алексей Ярошевский, а также журналист, болельщик красно-белых и автор самого яркого репортажа с награждения спартаковцев за победу в Кубке России-2022 Данила Махалин.

Завершился вечер не менее символично: все присутствующие спели любимую песню всех болельщиков «Спартака» – «Знаешь ли ты» МакSим.

Первый день плавания Winliner получился очень насыщенным. Ожидаемо самым любимым местом гостей на палубе стала фотозона с Кубком России! А ведь у болельщиков впереди еще целая неделя, чтобы насладиться самыми разнообразными мероприятиями к 100-летию «Спартака».