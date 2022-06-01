Зинченко о помощи Украине: «Принесу больше пользы, если останусь в Англии и буду вести соцсети и давать интервью»

Теги Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Александр Зинченко Политика Футбол

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о своей миссии на благо страны.

– Когда начались боевые действия (некоторые слова изменены для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru), вам хотелось вернуться на Украину или помогать из Манчестера?

– Я держал оружие в руках несколько раз в жизни. Украине я принесу больше пользы, если буду оставаться в Англии и помогать гуманитарными вещами, вести свои социальные сети, давать интервью.

Моя миссия – показать всему миру правду. Мир должен знать всю правду о том, что происходит на Украине. Я согласен с Андреем Шевченко в этом вопросе, – приводит украинская Tribuna.com слова футболиста, представляющего «Манчестер Сити».

Зинченко в слезах рассказал о мечте украинских игроков: «Поехать на ЧМ-2022 и подарить эти эмоции украинцам в непростое время. Они этого заслуживают»

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