Зинченко о помощи Украине: «Принесу больше пользы, если останусь в Англии и буду вести соцсети и давать интервью»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о своей миссии на благо страны.

– Когда начались боевые действия (некоторые слова изменены для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru), вам хотелось вернуться на Украину или помогать из Манчестера?

– Я держал оружие в руках несколько раз в жизни. Украине я принесу больше пользы, если буду оставаться в Англии и помогать гуманитарными вещами, вести свои социальные сети, давать интервью.

Моя миссия – показать всему миру правду. Мир должен знать всю правду о том, что происходит на Украине. Я согласен с в этом вопросе, – приводит украинская Tribuna.com слова футболиста, представляющего .

Зинченко в слезах рассказал о мечте украинских игроков: «Поехать на ЧМ-2022 и подарить эти эмоции украинцам в непростое время. Они этого заслуживают»