Кроос о победе в ЛЧ: «Это тот трофей, которого я меньше всего ожидал. Путь был особенно драматичным»

Тони Кроос рассказал, что меньше всего ожидал победу «Реала» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» (1:0) в финальном матче.
По ходу плей-офф турнира «Реалу» удалось справиться с «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».
– Вы выиграли Лигу чемпионов в пятый раз, четыре из этих титулов – с «Реалом». Был ли это какой-то особенный триумф, учитывая трудный и драматичный путь к финалу?
– Нет, я бы так не сказал. В любом случае это всегда трудно, а чаще всего – даже драматично.
Вполне может быть, что этот путь был особенно драматичным, но для меня все пять титулов имеют одинаковую ценность.
Но если быть честным, возможно, это был тот трофей, которого я меньше всего ожидал из пяти выигранных, – сказал полузащитник «Реала».