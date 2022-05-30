Кроос о победе в ЛЧ: «Это тот трофей, которого я меньше всего ожидал. Путь был особенно драматичным»

рассказал, что меньше всего ожидал победу «Реала» в этом розыгрыше .

Мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» (1:0) в финальном матче.

По ходу плей-офф турнира «Реалу» удалось справиться с «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».

– Вы выиграли Лигу чемпионов в пятый раз, четыре из этих титулов – с «Реалом». Был ли это какой-то особенный триумф, учитывая трудный и драматичный путь к финалу?

– Нет, я бы так не сказал. В любом случае это всегда трудно, а чаще всего – даже драматично.

Вполне может быть, что этот путь был особенно драматичным, но для меня все пять титулов имеют одинаковую ценность.

Но если быть честным, возможно, это был тот трофей, которого я меньше всего ожидал из пяти выигранных, – сказал полузащитник .