Глава «Ман Сити»: «У нас будут еще новички. Хотим усилить состав там, где это нужно»

«Манчестер Сити» не ограничится двумя приобретениями в летнее трансферное окно.
В межсезонье к клубу присоединятся нападающие Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес.
«Могу подтвердить, что в «Ман Сити» будут еще новички. Мы хотим усилить состав там, где ему необходимо усиление.
Как вы знаете, перед каждым сезоном кто-то уходит, и мы регулярно освежаем команду. Мы хотим расти и становиться сильнее.
Мы уже оформили два серьезных трансфера и оформим еще», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.