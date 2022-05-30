Глава «Ман Сити»: «У нас будут еще новички. Хотим усилить состав там, где это нужно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хальдон аль Мубарак Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

«Манчестер Сити» не ограничится двумя приобретениями в летнее трансферное окно.

В межсезонье к клубу присоединятся нападающие Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес.

«Могу подтвердить, что в «Ман Сити» будут еще новички. Мы хотим усилить состав там, где ему необходимо усиление.

Как вы знаете, перед каждым сезоном кто-то уходит, и мы регулярно освежаем команду. Мы хотим расти и становиться сильнее.

Мы уже оформили два серьезных трансфера и оформим еще», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.

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