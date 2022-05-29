«Спартак» выиграл 4-й Кубок России и 14-й кубок страны

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«Спартак» в четвертый раз выиграл Кубок России.

Команда тренера Паоло Ваноли в финале БЕТСИТИ Кубка России одолела «Динамо» (2:1) благодаря точным ударам форварда Александра Соболева и полузащитника Квинси Промеса.

Красно-белые стали победителями Кубка России в четвертый раз. Ранее команда побежала в турнире в сезонах-1993/94, 1997/98 и 2002/03.

В общей сложности для «Спартака» данная победа стала 14-й в кубке страны, московский клуб также 10 раз выигрывал Кубок СССР.

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