«Спартак» выиграл 4-й Кубок России и 14-й кубок страны

в четвертый раз выиграл Кубок России.

Команда тренера в финале БЕТСИТИ Кубка России одолела «Динамо» (2:1) благодаря точным ударам форварда Александра Соболева и полузащитника Квинси Промеса.

Красно-белые стали победителями Кубка России в четвертый раз. Ранее команда побежала в турнире в сезонах-1993/94, 1997/98 и 2002/03.

В общей сложности для «Спартака» данная победа стала 14-й в кубке страны, московский клуб также 10 раз выигрывал Кубок СССР.

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