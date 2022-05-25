«Зенит» поздравил фанатов с 97-летием клуба: «Мы самая популярная и сильная команда России, которую поддерживают миллионы по всему миру»

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«Зенит» поздравил болельщиков с 97-летием клуба.

«25 мая футбольный клуб «Зенит» отмечает 97-й день рождения!

За 97 лет великой истории мы завоевали 24 трофея: девять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, семь Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» – самая успешная, популярная и сильная команда страны, которую поддерживают миллионы болельщиков по всему миру.

С праздником, сине-бело-голубые! 💙», – говорится в сообщении петербуржцев.

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