Капитану «Айнтрахта» Роде рассекли лоб шипами на 5-й минуте финала ЛЕ. Он играет с забинтованной головой

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Капитан «Айнтрахта» получил серьезное повреждение во время финала Лиги Европы

На 5-й минуте матча (0:0, первый тайм) полузащитник «Рейнджерс» Джон Ландстрем высоко поднятой ногой ударил Себастьяна Роде по голове и рассек ему лоб шипами.

Судья Славко Винчич не показал  карточку игроку шотландской команды. 

Полузащитнику «Айнтрахта» врачи клуба оказали помощь, и он остался на поле. Роде продолжает играть с забинтованной головой. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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