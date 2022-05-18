Капитану «Айнтрахта» Роде рассекли лоб шипами на 5-й минуте финала ЛЕ. Он играет с забинтованной головой

Капитан «Айнтрахта» получил серьезное повреждение во время финала Лиги Европы.
На 5-й минуте матча (0:0, первый тайм) полузащитник «Рейнджерс» Джон Ландстрем высоко поднятой ногой ударил Себастьяна Роде по голове и рассек ему лоб шипами.
Судья Славко Винчич не показал карточку игроку шотландской команды.
Полузащитнику «Айнтрахта» врачи клуба оказали помощь, и он остался на поле. Роде продолжает играть с забинтованной головой.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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