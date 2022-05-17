Сабалета о «Ман Сити»: «Болельщики рады видеть доминирование в Англии. Клуб продолжить делать ставку на победу в ЛЧ»

Пабло Сабалета высказался о «Манчестер Сити».
– Вы играли за «Манчестер Сити» и считаетесь символом клуба. Как болельщики воспримут возможность победы в АПЛ, но при этом у команды не получилось выиграть Лигу чемпионов?
– Думаю, что вы могли видеть реакцию людей на стадионе в матче против «Ньюкасла».
Команда только что проиграла на «Сантьяго Бернабеу», а болельщики были полностью предана команде и главному тренеру.
Я думаю, что болельщики «Манчестер Сити» рады видеть команду, доминирующую в английском футболе.
Со стороны владельцев команды не было критики за вылет из Лиги чемпионов. Думаю, они будут продолжать делать ставку на победу в ней, делая крупные трансферы.
Если фанаты оглянуться назад, двенадцать лет назад такое было бы немыслимо, – сказал бывший защитник «горожан».
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