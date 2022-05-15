«Рубин» проводит худший сезон в РПЛ в своей истории. Наберут максимум 32 очка, антирекорд клуба – 33

«Рубин» проводит худший сезон за время выступлений в чемпионате России.

Казанцы набрали 29 очков в 29 матчах нынешнего сезона . Таким образом, команда Леонида Слуцкого наберет максимум 32 очка по итогам сезона.

До нынешнего сезона худшим результатом «Рубина» было 33 очка за сезон. Такое произошло дважды: в 2004 году при и в сезоне-2015/16, когда команду тренировали сначала , а затем .

По итогам описанных сезонов клуб занял 10-е место. Сейчас идет на 14-м месте.

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