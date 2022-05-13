Перишич и «Челси» практически согласовали контракт. Хорват станет свободным агентом летом (Sport Mediaset)

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Иван Перишич, вероятно, покинет «Интер» по завершении сезона.

Контракт 33-летнего хавбека с «нерадзурри» рассчитан до лета, он станет свободным агентом.

По данным Sport Mediaset, хорват практически договорился с «Челси», сторонам осталось согласовать последние детали.

После финальной игры Кубка Италии против «Ювентуса» (4:2), в которой Перишич оформил дубль, он раскритиковал руководство «Интера» из-за затянувшихся переговоров о новом контракте.

Статистику выступлений футболиста можно изучить здесь.

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