Перишич и «Челси» практически согласовали контракт. Хорват станет свободным агентом летом (Sport Mediaset)

Иван Перишич, вероятно, покинет «Интер» по завершении сезона.
Контракт 33-летнего хавбека с «нерадзурри» рассчитан до лета, он станет свободным агентом.
По данным Sport Mediaset, хорват практически договорился с «Челси», сторонам осталось согласовать последние детали.
После финальной игры Кубка Италии против «Ювентуса» (4:2), в которой Перишич оформил дубль, он раскритиковал руководство «Интера» из-за затянувшихся переговоров о новом контракте.
Статистику выступлений футболиста можно изучить здесь.