Семак хочет долгосрочный контракт с «Зенитом». Ему интересно развивать клуб, он готов представить стратегию (Metaratings.ru)

хочет подписать новый долгосрочный контракт с «Зенитом».

Несмотря на то, что пункт об автоматическом продлении действующего контракта тренера с клубом был активирован, Семак хочет подписать новое долгосрочное соглашение.

«Семак всегда говорил, что ему интересно работать на перспективу хотя бы трех лет. Контракт на год ее не дает. Он готов представить стратегию развития команды. Руководство также готово к диалогу.

Вопрос будет решаться уже после сезона», – сообщил Metaratings.ru источник, знакомый с ситуацией.

Семак работает с с 2018 года. За это время он выиграл с клубом 7 трофеев, четырежды став чемпионом России, дважды победив в Суперкубке и один раз – в Кубке страны.

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