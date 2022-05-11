«Когда Америка бомбила Югославию и Ирак, ее никто не отстранял. Мы не нарушили ни один пункт устава УЕФА». Мирзоян о бане России

Александр Мирзоян высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Изолировать футбол нельзя, футбол, наоборот, должен изолироваться от политики, а тут смешали. А ведь мы не нарушили ни один пункт устава . Но решение все равно было ожидаемо. Нас давно уже начали отстранять от спорта, это не вчера началось, были уже Олимпиады без флага и гимна, мы это помним. Значит, такая сегодня ситуация в мире сложилась.

Нас хотят изолировать от всего. Будем надеяться, что это ненадолго и это недоразумение все же будет исправлено. Потому что когда Америка бомбила Югославию и Ирак, то их никто не отстранял. Ни один американский спортсмен не был ущемлен. Футбол к этому отношения не имеет.

Наши футболисты должны себя проявлять, они не должны терять мотивацию. Надо работать и функционерам, есть большое поле для деятельности, можно реформировать чемпионат, делать его более привлекательным, более плотным. Дисквалификация не будет длиться вечно, она закончится, и нам к этому моменту нужно быть сильнее, чем сейчас.

Надо продолжать проводить матчи сборной России на самом высоком уровне. Пусть и товарищеские», – сказал член исполкома .

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