«Когда Америка бомбила Югославию и Ирак, ее никто не отстранял. Мы не нарушили ни один пункт устава УЕФА». Мирзоян о бане России

Александр Мирзоян высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
«Изолировать футбол нельзя, футбол, наоборот, должен изолироваться от политики, а тут смешали. А ведь мы не нарушили ни один пункт устава УЕФА. Но решение все равно было ожидаемо. Нас давно уже начали отстранять от спорта, это не вчера началось, были уже Олимпиады без флага и гимна, мы это помним. Значит, такая сегодня ситуация в мире сложилась.
Нас хотят изолировать от всего. Будем надеяться, что это ненадолго и это недоразумение все же будет исправлено. Потому что когда Америка бомбила Югославию и Ирак, то их никто не отстранял. Ни один американский спортсмен не был ущемлен. Футбол к этому отношения не имеет.
Наши футболисты должны себя проявлять, они не должны терять мотивацию. Надо работать и функционерам, есть большое поле для деятельности, можно реформировать чемпионат, делать его более привлекательным, более плотным. Дисквалификация не будет длиться вечно, она закончится, и нам к этому моменту нужно быть сильнее, чем сейчас.
Надо продолжать проводить матчи сборной России на самом высоком уровне. Пусть и товарищеские», – сказал член исполкома РФС.
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