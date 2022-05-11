Хамес не прочь вернуться в европейский футбол: «Посмотрим, кто хочет мою левую ногу»

Хавбек Хамес Родригес подтвердил, что хочет вернуться в европейский футбол.
Экс-игрок «Реала», «Баварии» и «Эвертона» выступает ныне за катарский «Аль-Райян».
«Скоро откроется трансферный рынок, посмотрим. Пойду туда, куда позовут. Есть возможность вернуться в элиту.
Посмотрим, кто хочет мою левую ногу», – сказал 30-летний колумбиец.
По данным Transfermarkt, контракт Хамеса с «Аль-Райяном» рассчитан до июня 2024 года.
Статистика игрока – здесь.
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