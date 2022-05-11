Хамес не прочь вернуться в европейский футбол: «Посмотрим, кто хочет мою левую ногу»

Хавбек Хамес Родригес подтвердил, что хочет вернуться в европейский футбол.

Экс-игрок «Реала», «Баварии» и «Эвертона» выступает ныне за катарский «Аль-Райян».

«Скоро откроется трансферный рынок, посмотрим. Пойду туда, куда позовут. Есть возможность вернуться в элиту.

Посмотрим, кто хочет мою левую ногу», – сказал 30-летний колумбиец.

По данным Transfermarkt, контракт Хамеса с рассчитан до июня 2024 года.

Статистика игрока – здесь.

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