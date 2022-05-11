Джордан Хендерсон: «Ситуация в АПЛ – вне контроля «Ливерпуля». Не нужно тратить на это энергию»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Джордан Хендерсон Футбол

Джордан Хендерсон рассказал о победе над «Астон Виллой» (2:1).

«Парни невероятно себя показывали на протяжении долгого периода времени. Сегодня – не исключение.

Нужно продолжать в том же духе. Мы находимся в том же положении, что и перед игрой. Большая игра, очередные три очка. Мы концентрируемся на том, что нам нужно сделать.

На выходных нас ждет еще одна важная игра, затем финал Кубка Англии. Нам нужно восстановиться.

Ситуация в Премьер-лиге – вне нашего контроля. Не нужно тратить на это энергию», – сказал капитан «Ливерпуля».

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