Слуцкий о 0:6 с «Сочи»: «Большой тест для нас, есть предпосылки, чтобы свалиться в яму. Постараемся не допустить этого»

считает, что у есть предпосылки, чтобы свалиться в яму.

– Леонид Викторович, успела ли команда отойти от крупного поражения от «Сочи» (0:6 – прим.)?

– Это такой большой тест для нас, потому что всегда после таких больших поражений есть все предпосылки, чтобы свалиться в яму. Мы постараемся этого не допустить и показать, что все-таки мы конкурентоспособны.

– Что из себя представляет «Локомотив» в своем нынешнем виде?

– Это одна из самых укомплектованных команд. Когда на лавке могут находиться футболисты уровня Миранчука, Баринова, Магкеева, Камано… У них очень длинная скамейка, они активно ротируют состав.

Неизменной, наверно, является только верхняя тройка в лице Керка, Изидора и Кухты. Очень качественные иностранцы. Команда индивидуально и по длине скамейки, наверно, должна была претендовать на максимально высокие места в чемпионате России.

– У нас в команде есть бывшие игроки «Локомотива». Это поможет «Рубину», ведь они выйдут на игру с запредельным настроем?

– Это не работает так. У кого-то, как у Игнатьева, закончился контракт, Лисаковичу там предпочли других игроков в группе атаки. Я не думаю, что это будет ключевым фактором.

– За счет чего можно обыграть нынешний ?

– Повторю, очень хорошая команда, группа атаки вызывает большое уважение, но по результатам у них не всегда все стабильно. Понятно, что мы готовимся, у любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами, – сказал главный тренер «Рубина».

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