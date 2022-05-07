Фати забил за «Барселону» через минуту после выхода в матче с «Бетисом». Это его вторая игра после трехмесячной паузы

Вингер «Барселоны» забил впервые с 12 января – (2:1) в .

Полузащитник заменил Феррана Торреса на 75-й минуте, а уже спустя минуту, получив передачу от защитника , открыл счет в игре 35-го тура.

Фати проводит всего вторую игру после трехмесячного перерыва, связанного с травмой. 1 мая ему не удалось совершить результативных действий в матче с «Мальоркой» (2:1).

Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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