Фати забил за «Барселону» через минуту после выхода в матче с «Бетисом». Это его вторая игра после трехмесячной паузы

Вингер «Барселоны» Анссумане Фати забил впервые с 12 января – «Бетису» (2:1) в Ла Лиге.
Полузащитник заменил Феррана Торреса на 75-й минуте, а уже спустя минуту, получив передачу от защитника Жорди Альбы, открыл счет в игре 35-го тура.
Фати проводит всего вторую игру после трехмесячного перерыва, связанного с травмой. 1 мая ему не удалось совершить результативных действий в матче с «Мальоркой» (2:1).
Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков