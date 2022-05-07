Шилтон о продаже футболки Марадоны, в которой тот забил ему «рукой Бога»: «Я бы даже мыть посуду ею не стал. Знай мы о ней, она бы не покинула раздевалку»

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон высказался о проданной футболке .

Форма, в которой аргентинский нападающий забил «рукой Бога», в матче против сборной Англии на чемпионате мира-1986, была реализована на аукционе за рекордные 9,28 млн долларов (7,14 млн фунтов).

«Я бы в тот день не поменялся футболками с Марадоной даже за весь чай, что есть в Китае. Я бы эту футболку не стал бы даже дома использовать, не стал бы ею даже мыть посуду в своем бунгало.

Если бы я или кто-то из некоторых других парней узнал, что Стив Ходж ее забрал, она бы не покинула раздевалку. В пылу игры она была бы разорвана на тысячу кусков. Уверен Ходжи счастлив, что мы этого не сделали. Он знал, что делает, когда не стал нам о ней говорить.

Мы были очень злы. Я рад, что хоть один англичанин получил что-то хорошее от того матча», – сказал Шилтон.

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