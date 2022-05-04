Футболку Марадоны продали за рекордные 9,28 млн долларов. В ней он забил гол «рукой Бога»

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Футболка Диего Марадоны продана на аукционе за рекордные 9,28 млн долларов (7,14 млн фунтов).

Оценивали футболку, в которой аргентинец играл в матче против сборной Англии на чемпионате мира-1986, гораздо ниже – примерно в 5,25 млн долларов (4,2 млн фунтов).

В той игре Марадона забил гол рукой, который позже получил название «рука Бога». Также в этом матче Марадона забил «гол столетия», совершив сольный проход со своей половины поля и обыграв нескольких соперников.

Футболка принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся майками с Марадоной после игры.

Продажа футболки легендарного аргентинского нападающего стала рекордной сделкой для спортивной атрибутики.

Ранее самой дорогой игровой формой, проданной на аукционе, являлось джерси бывшего игрока «Янкис» Бэйба Рута. Его цена составила 5,64 миллиона долларов.

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