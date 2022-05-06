Реал Бетис — Барселона прогноз на матч 7 мая Ла Лига, прогноз на футбольный матч

Подходит к концу чемпионат в испанской Примере, и пока получен ответ только на один вопрос — чемпионом страны стал мадридский «Реал». Продолжается борьба за право остаться на будущий год в высшем дивизионе Испании, совершенно ничего не понятно с тем, кто будет представлять страну на будущий год в еврокубках. И как раз матч между «Бетисом» и «Барселоной» это игра прямых конкурентов за право играть в главном еврокубковом турнире. Команда из Севильи в первом круге смогла нанести поражение своему оппоненту в гостях. Если результат станет аналогичным, то казалось бы еще совсем недавно незыблемые позиции каталонцев будут под вопросом. Впрочем, для этого футболистам «Бетиса» нужно поверить самим в себя и выдать игру, которая была присуща команде в лучшие отрывки чемпионата. Внимание болельщиков на стадион Бенито Вильямарин, начало матча в 22:00 по московскому времени.

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«Реал Бетис» (Севилья)

Действительно, «Бетис» по ходу сезона выдавал отличные отрезки и какое-то время находился в числе лидирующих команд в чемпионате. Но затем складывалось ощущение, что на каком-то отрезке дистанции у этого автомобиля заканчивался бензин или слишком затягивался пит-стоп. Несколько матчей подряд с ничьими и поражениями и пелотон уходит вперед. Справедливости ради нужно сказать, что у севильцев все-таки нет такого разноообразия сильных игроков как у королевского клуба, «Барселоны» или даже той же «Севильи». Зато тренирует зелено-белых опытный чилиец Мануэль Пеллегрини. В команде действуют опытные игроки, тот же Хуанми входит в пятерку лидеров бомбардирской гонки.

Очередная проблема с бензином у «Бетиса» случилась в апреле. Две безголевые ничьи в гостях с «Реал Сосьедадом» и «Хетафе», а также поражение на своем поле от «Эльче» со счетом 0 : 1. Но все это болельщики клуба своим любимцам наверняка простили, ведь в финале Кубка Короля севильцы в серии пенальти взяли верх над «Валенсией» 1 : 1 (5 : 4) и стали обладателем трофея. Кстати, это третий Кубок Испании в активе зелено-белых, причем второй раз он завоеван в XXI веке.

Когда-то «Бетис» носил звание чемпиона Испании, правда, было это только на протяжении одного года и через тринадцать лет клуб будет отмечать столетнюю годовщину этого события. В любом случае в последние годы вектор развития команды выбран правильно. Если Севилью ранее среди грандов представлял только одноименный клуб, то теперь в пятерке ведущих команд Испании два клуба из этой провинции. В матче с «Барселоной» зелено-белые сделают все, чтобы в пятерке остаться и дальше.

«Барселона» (Барселона)

Требовать от команды Хави подвигов в этом сезоне было бы наивно, хотя на отдельных отрезках чемпионата «Барселона» показывала чемпионскую игру. Чего стоит разгром «Реала» в гостях со счетом 4 : 0. Можно много рассуждать о мотивации обеих команд в том матче, но факт остается фактом, каталонцы разгромили своего соперника. Однако в дальнейшем опять последовали осечки. Слишком много было упущено в самом начале чемпионата, но тогда «Барселона» была совсем другой, и во главе ее был Рональд Куман.

Перед клубом стоит одна единственная задача — в оставшихся матчах попасть в зону Лиги Чемпионов, и сделать это вполне по силам. Существует хороший запас очков, и после «Бетиса» матчи с далеко не самыми сильными соперниками. Мыслями руководство клуба, болельщики находятся уже в следующем сезоне. Есть отличный состав, перспективная молодежь, Хави уже смог донести до них свои идеи. Наверняка будут укреплены точечно некоторые позиции, и на будущий год мы вновь увидим принципиальное противостояние каталонцев со «сливочными».

В последних пяти турах «Барселона» победы чередует с поражениями. После выигрыша в гостях у «Леванте» 3 : 2 последовало поражение дома от «Кадиса» 0 : 1. Затем каталонцы одержали в гостях победу над «Реал Сосьедадом» 1 : 0, и тут же следом домашнее поражение с таким же счетом от «Райо Вальекано». В предыдущем туре сине-гранатовые обыграли на своем поле «Мальорку» 2 : 1. По логике теперь должно последовать поражение от «Бетиса», но футболисты «Барселоны» явно захотят сломать тенденцию.

Прогноз на матч «Реал Бетис» — «Барселона»

Команды проведут между собой уже 134-й матч. Излишне говорить, что подавляющее преимущество в них у «Барселоны» — 79 побед, на счету «Бетиса» 30 победных матчей, 24 раза команды сыграли вничью. Причем в последний раз соперники расходились миром в 2017 году, с тех пор их встречи носят бескомпромиссный характер. «Барселона» чаще выдает победные серии, и одна из них как раз была прервана в первом круге. Перед вами результаты последних матчей.

26.08.2019, «Барселона» — «Реал Бетис» — 5 : 2;

10.02.2020, «Реал Бетис» — «Барселона» — 2 : 3;

07.11.2020, «Барселона» — «Реал Бетис» — 5 : 2;

08.02.2021, «Реал Бетис» — «Барселона» — 2 : 3;

04.12.2021, «Барселона» — «Реал Бетис» — 0 : 1.

Несмотря на то, что очки хозяевам в предстоящем матче куда нужнее, букмекеры в них сомневаются. «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 3,10, выигрыш «Барселоны» оценивается коэффициентом 2,25, ничейный результат наиболее маловероятный, коэффициент — 3,70. На самом деле нам предстоит увидеть матч на три результата и все же, учитывая мотивацию, победа хозяев видится более вероятной. Ставим на победу «Барселоны» со счетом 2 : 1.

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