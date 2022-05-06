Ребров о владельце «Сатурна» и лидере ОПГ Шишканове: «Я его представлял суровым, но он оказался очень вежливым, приветливым»

рассказал о владельце «Сатурна» Олеге Шишканове.

«В «Сатурне» при мне было много бразильцев и аргентинцев. Удивляло, что они между собой не особенно дружили. Войны, конечно, никакой не было, но держались чуть на расстоянии – бразильцы строго с бразильцами, аргентинцы строго с аргентинцами.

Одно время у «Сатурна» еще была форма, очень похожая на форму сборной Аргентины. Не знаю точно, но слышал, что Олегу Николаевичу (Шишканову, бывшему владельцу «Сатурна» – Sports.ru) нравилась сборная Аргентины, поэтому такую форму и сшили. Отсюда и латиноамериканцев в принципе было много.

Олег Николаевич к нам иногда заходил. Я его представлял серьезным и суровым, но он оказался очень вежливым, приветливым. Со всеми здоровался, меня даже в лицо знал, хотя я просто молодой вратарь», – рассказал в блоге на .ru бывший вратарь и .

Шишканов – российский криминальный авторитет, вор в законе, лидер «Раменской» ОПГ.

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