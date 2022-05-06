Астон Вилла – Ливерпуль 10.05.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Во вторник, 10 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» встретятся «Астон Вилла» и «Ливерпуль» в рамках перенесенного 33 тура АПЛ. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Футбольный клуб «Астон Вилла»

«Львы» в нынешнем сезоне Чемпионата Англии выдают не лучший свой сезон, но идут крепким середнячком. На текущий момент у них 13-ая позиция и 40 очков в активе, набранные за 33 сыгранных матча. От десятого «Ньюкасла» отставание всего 3 очка при двух встречах в запасе. Есть у них неплохие шансы побороться за попадание в восьмерку лучших команд, но вот выше уже подняться их практически нет, слишком большое отставание в 12 очков от 7-го «Вест Хэма» при 5 оставшихся турах.

Результативностью «вилла» в этом сезоне особо не блещет, на их счету 44 мяча в 33 встречах – это 10-ый показатель в Чемпионате Англии. Но и пропускают не так много: 46 голов, это 9-ый показатель в АПЛ.

«Астон Вилла» в последних 3 матчах АПЛ отметилась разными результатами. Сначала у них был в рамках 32 тура проигрыш на домашней арене от «Тоттенхэма» (0:4), причем в этой встрече «львы» выглядели довольно неплохо, создавая раз за разом хорошие атаки и по статистическим данным, по всем ключевым показателям они превзошли «шпор», кроме как ключевого – голов. Гости при меньшем количестве ударов практически в 2 раза (5 в створ против 8 хозяев), смогли 4 успешно реализовать.

В следующем уже туре «Астон Вилла» разошлась миром в гостях с «Лестером» (0:0). В этом матче гости меньше владели мячом на порядок чем «лисы», при этом били по воротам на порядок больше, но с реализацией было все неудачно.

А в последнем сыгранном туре АПЛ «Астон Вилла» праздновала победу над замыкающим таблицу чемпионата «Норвичем» (2:0), где удалось забить сначала под конец первого тайма ,а затем и под конец уже времени самой игры закрепить победный счет.

Футбольный клуб «Ливерпуль»

Команда Клоппа в этом сезоне АПЛ выступает прекрасно и идет сейчас на второй позиции, уступая лидирующему «Манчестер Сити» всего на 1 балл. В их активе 82 очка, которые были набраны в 34 матчах чемпионата. При этом серебро ливерпульцы себе уже обеспечили, т.к. отрыв от третьего «Челси» составляет 16 баллов при оставшихся 4 турах. Стоит отметить, что «Ливерпуль» меньше всех в чемпионате проиграл матчей, всего в 2-ух встречах.

«Мерсисайдцы» в текущем сезоне лучшие по результативности, на их счету уже 86 голов за 34 сыгранных тура, а лучший голеадор команды Салах на свой счет записал 22 мяча и возглавляет гонку лучших бомбардиров АПЛ. А по пропущенным мячам, всего лишь на 1 гол они пропустили больше чем лучший по этому показателю «Сити», у которого 21 пропущенный гол.

«Ливерпуль» в последних сыгранных 3-х турах АПЛ побеждает. Сначала он добился уверенной домашней победы над «Манчестер Юнайтед» (4:0), где ливерпульцы сыграли практически в одну калитку и дали манчестерской команде лишь 1 раз ударить в створ своих ворот. В этой игре полностью доминировали ливерпульцы, которые в разы больше владели мячом, атаковали и били по воротам, что и привело к крупной их победе.

В следующем туре был был обыгран на домашнем поле «Эвертон» (2:0), долго не могли «красные» забить, но все же во втором тайме они дожали соперника и дважды отличились после своих многочисленных атак и проходов к воротам оппонента.

А в последнем сыгранном матче в АПЛ «Ливерпуль»обыграл в гостях «Ньюкасл» (1:0), здесь они забили гол в первой половине игры, после чего взяли ход матча под контроль и уверенно сохранили победный счет, забрав важнейшие 3 очка.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль»

«Вилланы» и «ливер» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

11.12.21 «Ливерпуль» – «Астон Вилла» 1:0;

10.04.21 «Ливерпуль» – «Астон Вилла» 2:1;

08.01.21 «Астон Вилла» – «Ливерпуль» 1:4;

04.10.20 «Астон Вилла» – «Ливерпуль» 7:2;

05.07.20 «Ливерпуль» – «Астон Вилла» 2:0.

«Астон Вилла» под занавес чемпионата сдала свои обороты и за последних 6 туров у них в активе всего лишь 1 победа и 1 ничейный результат. А «Ливерпуль» напротив, под конец сезона набрал хорошие кондиции и выигрывает уже в 6 своих последних матчах во всех турнирах. Да и в последних 3-х очных встречах побеждали ливерпульцы. Эти статистические данные внушают доверие в ливерпульскую команду и поэтому я прогнозирую их победу в этой встрече, тем более что на кону чемпионство в АПЛ и любая осечка может стать роковой. Но легкой победа не будет, команда из Бирмингема очень неуступчивая и очень редко когда проигрывает с большой разницей в счете. При этом града голов от команд не жду, ливерпульцы будут стараться забить быстрый гол и потом держать игру под контролем преимущественно в центре поля.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Астон Вилла» – 6.20;

Победа «Ливерпуль» – 1.46;

Ничья – 4.60;

ТМ (3,5) – 1.48;

ИТМ1 (1,5) – 1.23;

Ф1 (2,5) – 1.22.

Вероятный исход: П2, ТМ (3,5), ИТМ1 (1,5), Ф1 (2,5).

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Где смотреть Астон Вилла – Ливерпуль