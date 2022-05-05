Эриксен интересен «Тоттенхэму» и «Лестеру», но из уважения 1-я встреча агента будет с «Брентфордом»

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Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен интересен нескольким клубам АПЛ.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, хавбек с большим уважением относится к нынешней команде в связи с тем, что она предоставила ему возможность вернуться в футбол после проблем со здровьем. Поэтому первая встреча агента датчанина в конце сезона будет именно с «Брентфордом».

За ситуацией следят «Тоттенхэм», за который Эриксен уже играл, и «Лестер», а также третий клуб, название которого не раскрывается.

Текущий контракт полузащитника истекает в конце сезона. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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