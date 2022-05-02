Сергей Карасев: «Судьи ошибались всегда. Сейчас ситуация больше взрывается медийно»

высказался о критике работы судей в нынешнем сезоне .

– К судейству приковано большое внимание, с каждым годом говорят больше и больше. У клубов проблемы: иногда свои «заслуги» на нас перекладывают. Но разговоры происходят каждый год. Иногда просто громко: что-то случилось – все подхватили. С каждым годом проявляется больше активности в соцсетях. Сейчас телеграм-каналы появились – повыскакивало очень много каких-то экспертов. Так что да, ошибки бывают, но ситуация больше взрывается медийно.

Судьи ошибались всегда. Сейчас еще появился ВАР, люди не совсем понимают, как он работает. Больше говорят о нем: почему долго смотрят, как принимали решение.

– Но ведь правда долго. В еврокубках смотрят моменты за полминуты-минуту.

– Не надо сравнивать еврокубки, где играют топ-клубы и работают топ-судьи. Я уверен, что такие же вопросы задают в Испании или Германии: «Почему в еврокубках лучше, чем у нас?» Когда встречаются топ-клубы с топ-судьями, они свою работу делают более качественно за счет опыта. У нас ВАР существует три года. Каждый раз появляется много молодых судей. У некоторых людей нет и 10 игр с ВАР. Это совсем другая профессия, которой нужно обучаться. Я тоже сначала выходил судить детей, потом КФК, первую лигу, РПЛ, только потом получил эмблему .

Сейчас заканчивается только второй полный сезон, когда мы работаем с ВАР. Всего второй, а ожидания очень высокие. Люди думают, что, когда есть мониторы, ты всегда можешь все взять и посмотреть под любым углом. Но есть реплей-оператор, уровень подготовки которого тоже должен быть серьезным. Если это не так, можно не посмотреть какой-то угол, который просит арбитр, – сказал Карасев.