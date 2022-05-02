Хави о 2:1 с «Мальоркой»: «Барса» сама усложнила себе жизнь. Нам нужно стать более зрелыми»

подвел итоги победы «Барселоны» над «Мальоркой» (2:1).

«Барса» была хороша, мы играли хорошо, но не превосходно. У нас были проблемы, особенно в домашних матчах, и было важно победить и вернуться на нужный путь. Так мы сможем мыслить спокойнее. Мы немного собрались, и это было жизненно важно для борьбы за Лигу чемпионов.

Мы должны были комфортно выигрывать, но в итоге сами усложнили себе жизнь. Нужно было избегать угловых, лишних фолов, не терять мячи при построении атак. Во многих аспектах нам нужно стать более зрелыми.

Психологический аспект важен. Было видно, что игра окончена, верила в это [до забитого гола]. Мы должны быть сильнее психологически», – сказал тренер «Барселоны».