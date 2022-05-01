«Спартак» вышел на матч с «Крыльями» в форме в честь игроков, которые провели больше всего матчей за клуб

Игроки «Спартака» вышли на игру с «Крыльями Советов» в особых майках.

«На сегодняшний матча против наша команда вышла в специальных майках. На спинах игроков – фамилии 11 ушедших спартаковцев, которые провели за наш клуб наибольшее число игр.

Список легенд: голкипер , защитники Геннадий Логофет, Василий Соколов, Анатолий Крутиков, полузащитники Федор Черенков, , Алексей Парамонов, Михаил Булгаков, нападающие Галимзян Хусаинов, Николай Осянин, .

Перед стартовым свистком в их память объявлена минута молчания», – сообщила пресс-служба «Спартака».

Фото: телеграм «Спартака»

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