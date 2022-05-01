«Спартак» вышел на матч с «Крыльями» в форме в честь игроков, которые провели больше всего матчей за клуб

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Игроки «Спартака» вышли на игру с «Крыльями Советов» в особых майках.

«На сегодняшний матча против «Крыльев» наша команда вышла в специальных майках. На спинах игроков – фамилии 11 ушедших спартаковцев, которые провели за наш клуб наибольшее число игр.

Список легенд: голкипер Владимир Маслаченко, защитники Геннадий Логофет, Василий Соколов, Анатолий Крутиков, полузащитники Федор Черенков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Михаил Булгаков, нападающие Галимзян Хусаинов, Николай Осянин, Анатолий Ильин.

Перед стартовым свистком в их память объявлена минута молчания», – сообщила пресс-служба «Спартака».

Фото: телеграм «Спартака»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Крыльями». На сайте можно посмотреть игру в прямом эфире

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