«Спартак» вышел на матч с «Крыльями» в форме в честь игроков, которые провели больше всего матчей за клуб

Игроки «Спартака» вышли на игру с «Крыльями Советов» в особых майках.
«На сегодняшний матча против «Крыльев» наша команда вышла в специальных майках. На спинах игроков – фамилии 11 ушедших спартаковцев, которые провели за наш клуб наибольшее число игр.
Список легенд: голкипер Владимир Маслаченко, защитники Геннадий Логофет, Василий Соколов, Анатолий Крутиков, полузащитники Федор Черенков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Михаил Булгаков, нападающие Галимзян Хусаинов, Николай Осянин, Анатолий Ильин.
Перед стартовым свистком в их память объявлена минута молчания», – сообщила пресс-служба «Спартака».
Фото: телеграм «Спартака»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Крыльями». На сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.