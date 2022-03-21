Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев» Осянин скончался на 81-м году жизни

На 81-м году жизни скончался бывший игрок Николай Осянин.

Экс-футболист долгое время боролся с болезнью. Осянин выступал за красно-белых с 1966 по 1971, а также с 1974 по 1976 год. В составе «Спартака» он провел 288 матчей и забил 59 голов.

В 1969 году Осянин стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР и завоевал с командой чемпионство. Со «Спартаком» он также выиграл Кубок СССР в 1971 году, становился серебряным призером чемпионата в 1968 и 1974 году, а в 1970-м завоевал с командой бронзовые медали.

После завершения футбольной карьеры Николай Викторович перешел на тренерскую работу. С 1977 по 1989 год он работал тренером в школе «Спартака».

Помимо «Спартака», Осянин также играл за и .