Зелимхан Бакаев: «Когда вижу таблицу РПЛ, сразу хочу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть!»

рассказал, как относится к близости «Спартака» к зоне стыковых матчей в таблице .

«Честно говоря, когда хоть краем глаза вижу таблицу РПЛ, стараюсь сразу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть!

Конечно, такое положение дел злит. Но сейчас уже ничего не поделаешь.

Надо выиграть оставшиеся матчи, а главное – есть отличный шанс реабилитироваться за такой сезон через победу в Кубке России», – сказал полузащитник красно-белых.

И все-таки: упадет ли «Спартак» в стыки? Ваши любимые расклады