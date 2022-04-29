Дест останется в «Барселоне». Он убедил Хави своей игрой и старанием на тренировках

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Серджиньо Дест останется в «Барселоне» после летнего трансферного окна.

Испанский клуб был открыт к предложениям по 21-летнему игроку во время зимнего трансферного окна.

Однако своей игрой и старанием на тренировках футболист смог изменить мнение главного тренера Хави.

По данным ESPN, Десту сообщили, что он остается частью долгосрочных планов «Барселоны».

Дест ранее получил повреждение полусухожильной мышцы правого бедра в матче против «Райо Вальекано». Он провел 21 игру в чемпионате Испании и сделал три результативных передачи.

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