Дест останется в «Барселоне». Он убедил Хави своей игрой и старанием на тренировках

останется в «Барселоне» после летнего трансферного окна.

Испанский клуб был открыт к предложениям по 21-летнему игроку во время зимнего трансферного окна.

Однако своей игрой и старанием на тренировках футболист смог изменить мнение главного тренера .

По данным ESPN, Десту сообщили, что он остается частью долгосрочных планов «Барселоны».

Дест ранее получил повреждение полусухожильной мышцы правого бедра в матче против «Райо Вальекано». Он провел 21 игру в и сделал три результативных передачи.