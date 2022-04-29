Краснодар – Локомотив 04.05.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В среду, 4 мая, в Краснодаре, на стадионе «Краснодар» встретятся «Краснодар» и «Локомотив» в рамках 19 тура Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Краснодар»

Краснодарская команда в текущем сезоне РПЛ выступает не лучшим для себя образом и сейчас занимает лишь 6-ую позицию, которая вне еврокубков. От четвертого «Сочи» краснодарцы отстают на 7 очков, но при этом есть 1 игра в запасе относительно них. Есть небольшой шанс побороться и за 3-ю позицию, но нужно все оставшиеся матчи выигрывать, а чтобы команды выше по таблице теряли очки.

Подопечные Александра Сторожука в голевой результативности имеют 7-ой показатель в чемпионате, на их счету 36 мячей. А по пропущенных на 4-ом месте и всего 27 голов они пропустили

В последних 3 турах РПЛ краснодарская дружина набрала лишь 3 очка. Это было в игре с «Рубином», где удалось победить (1:0), благодаря волевой концовке встречи , где на 84 минуте матча отличился Волков с передачи Газинского.

Следом было проиграно 2 встречи. Сначала в гостях «южане» уступили «Крылья Советов» (0:2), где провели неудачный матч, в котором ничего не получалось как в атаке так и обороне.

А в последнем сыгранном туре «быки» проиграли лидирующему в чемпионате «Зениту» (1:3). Питерцы смотрелись гораздо солиднее молодой краснодарской команды и навязать борьбу «южанам» удалось только на небольшом отрезке в концовке встречи, когда они сократили разрыв в счете на 73 минуте, но все же логический ход завершения матча поставил питерский клуб, который увеличил разрыв в счете на 87 минуте игры.

Футбольный клуб «Локомотив»

«Железнодорожники» проводят не лучший свой сезон и имеют шансы побороться лишь за бронзу, а для этого нужно набрать максимальное количество очков в последних 5 турах, при том что ЦСКА с «Сочи» потеряют очки минимум в двух матчах. Москвичи отстают от третьего ЦСКА на 6 баллов, но имеют 1 игру в запасе.

Команда Заура Хапова по результативности в РПЛ имеет 6-ой результат и забила 37 голов в текущем сезоне. А по пропущенным «Локо» лишь на 8-ой позиции и пропустил 32 мяча.

В последних сыгранных 3-х матчах Чемпионата России «Локо» выступает с попеременным успехом, но по нарастающей. Сначала они крупно проиграли «Ростову» (1:4), где провалили средний отрезок матча, пропустив с 33-ей минуты по 70-ю 4 мяча. Во многом на такой результат сказалось удаление Тикнизяна на 36-ой минуте матча при счете (1:0) в пользу ростовчан. «Ростов» же воспользовался свободными зонами москвичей и учинил им разгром.

В следующем туре «Локо» в гостях разошелся миром с «Сочи» (2:2). Дважды по ходу матча москвичи отыгрывались в счете, но на большее их не хватило, хотя могли вырвать победу в этой встрече.

В последнем же туре москвичи добились трудовой победы над ФК «Нижний Новгород» (2:1), в этом матче блеснул Жемалетдинов, который забил дважды и принес 3 очка своему клубу.

Прогноз на матч «Краснодар»– «Локомотив»

Краснодарцы и москвичи в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

22.08.21 «Локомотив» – «Краснодар» 2:1;

11.02.21 «Краснодар» – «Локомотив» 0:4;

04.02.21 «Краснодар» – «Локомотив» 1:1;

13.12.20 «Краснодар» – «Локомотив» 5:0;

15.08.20 «Локомотив» – «Краснодар» 1:0.

В 5 последних очных встречах московская команда проиграла лишь 1 раз, 2 последние очные игры закончились для них победным счетом.

В предстоящей игре считаю фаворитами «Локомотив», который думаю что хотя бы 1 очко наберет, а возможно и вырвет победу. Оба клуба сейчас переживают не лучшие времена, но москвичи в последних матчах выглядят более уверенно и в последних турах набирают обороты.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Краснодар»– 2.55;

Победа «Локомотив» – 2.70;

Ничья – 3.35;

X2 – 1.50;

Обе забьют-Да – 1.70;

ТБ (1,5) – 1.26;

ИТБ2 (0,5) – 1.29.

Вероятный исход: X2, Обе забьют-Да, ТБ (1,5), ИТБ2 (0,5).

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Где смотреть Краснодар – Локомотив