Вильярреал – Ливерпуль 03.05.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Во вторник, 3 мая, в Вильярреале, на стадионе «Керамика» встретятся «Вильярреал» и «Ливерпуль» в рамках ответного матча ½ финала Лиги Чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Вильярреал»

Команда Эмери пробилась в 1/2 финала Лиги Чемпионов, проделав очень большой труд. Все началось со сложнейшего группового этапа, где удалось занять вторую строчку в непростом квартете F. В компании с «МЮ», «Аталантой» и «Янг Бойз» удалось набрать 10 очков, проиграв только 2 встречи клубу из Манчестера, который по итогу набрал лишь на 1 балл больше.

Испанцы в 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов провели противостояние с «Ювентусом», в котором в первой домашней встрече сыграли вничью (1:1), отыгравшись в счете во втором тайме. А в гостях, неожиданно крупно обыграли туринцев (3:0), где в концовке встречи за 15 минут забили 3 мяча на кураже.

В четвертьфинале испанцам противостояла «Бавария», которую у себя дома удалось обыграть (1:0). В этом матче удалось забить быстрый гол на 8-ой минуте матча, после чего прекрасно отбивали атаки немцев. В ответной встрече в Германии был архисложный матч для испанцев, в котором они весь матч просидели в обороне, а пропустив в начале второго тайма смогли отыграться под его конец (на 88-ой минуте отличился Чуквуезе).

В Чемпионате Испании у «Вильярреала» сезон не из лучших. Сейчас они идут лишь на 7-й позиции и отстают на 11 баллов от третьей «Севильи» и могут остаться вообще без еврокубков, если в последних 5 матчах не покажут хороших результатов.

Футбольный клуб «Ливерпуль»

Банда Юргена Клоппа уверенно выиграла свой квартет в групповом этапе Лиги Чемпионов, не проиграв ни одной встречи. Хотя соперники в группе были очень серьезные: «Атлетико», «Порту» и «Милан». По итогу англичане набрали на 11 баллов больше чем «Атлетико» и забили в группе столько мячей, сколько на свой счет записали все остальные команды вместе взятые (17 голов).

В плей-офф 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» играл с «Интером». Первую встречу англичане выиграли у итальянцев в гостях (2:0). Это им далось непросто, игра была очень вязкой и без большого количества голевых моментов, но все же удача улыбнулась англичанам в ее концовке, где на 75 и 83 минуте удалось отличиться Фирмино и Салаху и как итог сделана была весомая заявка на проход дальше. В ответном матче итальянцы смогли навязать интригу сопернику, но их хватило только отыграть 1 мяч и обыграть англичан (1:0).

В четвертьфинальной игре «Ливерпуль» встречался с «Бенфикой» и уверенно прошел ее. В первом матче ливерпульцы обыграли лиссабонцев (3:1), имея хорошее территориальное преимущество в матче. А во второй встрече была боевая ничья (3:3), где «Ливерпуль» вел в счете (3:1), но позволили себе в концовке расслабиться и пропустить дважды.

В АПЛ «мерсисайдцы» идут в погоне за лидирующим «Манчестер Сити» и отстают от них на 1 балл за 5 туров до конца. Серебро же почти в кармане, у идущего третьего «Челси» лишь математические шансы на второе место.

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Ливерпуль»

«Вильярреал» и «Ливерпуль» в последних 3 очных поединках сыграли следующим образом:

27.04.22 «Ливерпуль» – «Вильярреал» 2:0;

05.05.16 «Ливерпуль» – «Вильярреал» 3:0;

28.04.16 «Вильярреал» – «Ливерпуль» 1:0.

В первой игре двухматчевого противостояния в рамках плей-офф 1/2 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» смог добиться неплохого для себя результата, обыграв дома «Вильярреал» (2:0). Игра проходила с заядлым преимуществом англичан, которые то и дело что наседали на ворота испанцев и по итогу не дали им даже ни разу не пробить в створ своих ворот.

В ответной встрече жду от команд большого количества голов и зрелищной игры, ведь испанцам нужно будет открываться и забивать, а англичане прекрасно контратакуют и пользуется свободными зонами соперника. Но все же «Ливерпуль» сейчас настолько в порядке, что и в гостевой игре вероятнее всего победит, но сделает это с трудом.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Вильярреал» – 4.80;

Победа «Ливерпуль» – 1.69;

Ничья – 4.00;

Ф2 (0) – 1.28;

Ф1 (1,5) – 1.44;

Обе забьют-да – 1.69;

ТБ (2,5) – 1.66.

Вероятный исход: П2, Ф2 (0), Ф1 (1,5), Обе забьют-да,ТБ (2,5).

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Где смотреть Вильярреал – Ливерпуль