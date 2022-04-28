Эвертон – Челси 01.05.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 1 мая, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» встретятся «Эвертон» и «Челси» в рамках 35 тура АПЛ. Поединок начнется в 16:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Эвертон»

«Ириски» текущий сезон АПЛ полностью провалили и сейчас они находятся в зоне вылета и борются за сохранение прописки в чемпионате. Всего они набрали 29 баллов в 32-ух матчах, что на 2 балла меньше чем у идущего на спасительной 17-ой строчке «Бернли», но у них сыграно на 1 матч больше. Но при этом от идущих ниже «Уотфорда» и «Норвича» отрыв в 7 и 8 баллов соответственно.

Ливерпульская команда в результативности в текущем сезоне не блещет, на их счету 34 мяча в 32-ух встречах – это 16-ый показатель в Чемпионате Англии. Да и пропускает многовато: 55 голов, это тоже 16-ый результат в АПЛ по этому показателю.

«Эвертон» в последних 5 Встречах Чемпионата Англии одержал лишь 1 победу, при этом проиграл в трех и в одной сыграл вничью. Проиграли ливерпульцы сначала «Вест Хэму» (1:2), где навязали неплохую игру оппоненту, но немного не хватило чтобы сравнять счет, да и последние 25 минут основного времени матча они играли в неполном составе после удаления Кина.

Следом ливерпульская команда уступила “Бернли” (2:3), при том что вела в счете (2:1), но все же провалила второй тайм и позволила сопернику забить дважды.

А вот за двумя поражениями последовала победа над «МЮ» (1:0), где победный гол забил Гордон на 27-ой минуте матча.

А вслед за победой «Эвертону» удалось вырвать ничью в игре с «Лестером» (1:1), где удалось уйти от поражения на 92-ой минуте матча после гола Ричарлисона.

В последнем же туре АПЛ «ириски» уступили «Ливерпулю» (0:2), но смогли продержаться без пропущенных голов до 62-ой минуты матча, а более именитый соперник же прибавил в концовке и победил.

Футбольный клуб «Челси»

«Аристократы» в этом сезоне Чемпионата Англии особо не блещут в результатах, но все же идут в тройке лучших команд, а именно на третьей строчке в таблице. Лондонцы набрали 65 очков в 32-ух матчах и на 5 очков опережают ближайшего преследователя – «Арсенал», имея еще 1 игру в запасе относительно них. А вот зацепиться за первые две строчки шансов практически нет, только математические: от «Ливерпуля» они отстают на 14 баллов при оставшихся 5 турах.

Команда Тухеля в атаке в этом сезоне выглядит прилично, они забивают в среднем 2 гола за матч, а всего забили 67 мячей, большинство из которых записал на свой счет Маунт (10 голов). И в обороне лондонцы выглядят прилично, они третьи в АПЛ по этому показателю и пропустили 27 мячей.

«Челси» в последних 3 турах АПЛ набрал 6 баллов. Сначала они уверенно и разгромно обыграли в гостях «Саутгемптон» (6:0), где Маунт и Вернер оформили по голевому дублю. К 31-ой минуте лондонцы уже вели в счете (4:0), а в целом по игре «Челси» уничтожил оппонента и не дал ему создать практически ничего у своих ворот.

В следующем туре «аристократы» неожиданно в родных стенах уступили «Арсеналу» (2:4). Первый тайм закончился ничейным счетом (2:2), а вот второй «пушкари» провели отменно, забив 2 безответных мяча.

А уже в последнем сыгранном туре в АПЛ подопечные Тухеля одолели с огромным трудом «Вест Хэм» (1:0). Большое количество голевых моментов в этом матче «Челси» не смогли реализовать, в том числе и на 87-ой минуте матча не забили пенальти, н овсе же на 90-ой минуте матче удалось забить победный гол усилиями Пулишича.

Прогноз на матч «Эвертон» – «Челси»

«Ириски» и «аристократы» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

16.12.21 «Челси» – «Эвертон» 1:1;

08.03.21 «Челси» – «Эвертон» 2:0;

13.12.20 «Эвертон» – «Челси» 1:0;

08.03.20 «Челси» – «Эвертон» 4:0;

07.02.19 «Эвертон» – «Челси» 3:1.

«Челси» в последних двух матчах не проигрывал «Эвертону». Но вот в 2-ух гостевых встречах лондонцы уступили ливерпульцам. Лондонцам с точки зрения турнирной мотивации игра не так важна как ливерпульцам, которые сейчас в зоне вылета и рискуют понизиться в классе. «Челси» сейчас не та грозная единица, что была в начале сезона и команду периодически лихорадит. Поэтому в этой встрече ожидаю от «Эвертона» смелой атакующей игры с запредельной заряженностью и вероятнее всего они отберут очки у лондонцев. Ну и в обороне думаю защитники «Эвертона» будут биться до последнего и играть самоотверженно, не думаю что они много пропустят голов в этой встрече.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Эвертон» – 4.70;

Победа «Челси» – 1.78;

Ничья – 3.65;

1X – 2.05;

ИТБ1 (0,5) – 1.55;

ИТМ2 (1,5) – 1.86;

Ф1 (1,5) – 1.34.

Вероятный исход: 1X, ИТБ1 (0,5), ИТМ2 (1,5), Ф1 (1,5).

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Где смотреть Эвертон – Челси