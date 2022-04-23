Гвардиола о 5:1 с «Уотфордом»: «Ман Сити» в атаке сыграл блистательно. В гонке за титулом ничего не изменилось – надо выигрывать все матчи»

Главный тренер подвел итоги матча с (5:1) в .

«Мы хорошо начинали как первый тайм, так и второй. Мы защищались не лучшим образом, не были достаточно агрессивны, но игроки атаки сыграли блистательно, и не только , забивший невероятные четыре гола.

Если кто-то и заслуживает всего лучшего для себя, так это Габриэл. Мы очень рады за него, он очень великодушный. Не имеет значения, на какой позиции он выходит, Габриэл всегда бьется за партнеров. Он великолепен.

В гонке за титулом ничего не изменилось. Перед матчем с «Брайтоном» мы отставали на 2 очка [от «Ливерпуля»], теперь опережаем его на 4 очка. «Брайтон» был «финалом». Сегодня был еще один «финал». Впереди новый «финал» – с «Лидсом».

Ничего для нас не изменилось. Мы должны выиграть все оставшиеся матчи, чтобы стать чемпионами», – сказал Гвардиола Sky Sports.