Роналду забил 7 из 10 голов «МЮ» в последних 10 матчах

Игра в атаке очень зависит от .

Лишь 3 из 10 голов команды в 10 последних матчах забил не Роналду. Португалец сделал по хет-трику в победных матчах с «Тоттенхэмом» (3:2) и «Норвичем» (3:2), а также отличился в сегодняшней игре с «Арсеналом» (1:3).

«Ливерпулю» (0:4), «Эвертону» (0:1), «Атлетико» (0:1) и «Уотфорду» (0:0) английский клуб не забил. В матчах с «Манчестер Сити» (1:4) и «Лестером» (1:1) Роналду участия не принимал.

В игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1) отличился Энтони Эланга, в матче с «Манчестер Сити» забил Джейдон Санчо, а в игре с «Лестером» голом отметился Фред.

Статистику 37-летнего нападающего можно изучить здесь.