Савин об ФК «Красава»: «Не собираемся закрываться. Найдем, где играть домашние матчи»

рассказал, что ФК «Красава» продолжит выступать в ФНЛ-2.

18 апреля на YouTube-канале «КраСава» вышел выпуск о ситуации на Украине. На следующий день команде Савина запретили тренироваться в Красногорске, с его клубом был расторгнут контракт. «Красава» выступает в ФНЛ-2.

Также депутат Госдумы Роман Терюшков поставил под сомнение дальнейшее существование клуба.

«Мы доигрываем сезон, тренируемся. не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России.

Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберемся. Мы найдем, где мы будем играть домашние матчи. По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях», – сказал Савин.

«Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуску «КраСавы» о ситуации на Украине программу «Есть тема!»