Ливерпуль — Вильярреал 27.04.2022 Лига чемпионов: прогноз на футбольный матч

В полуфинальном матче Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле сыграет с Вильярреалом. Игра состоится 27 апреля 2022 года и начнется в 22:00 по московскому времени. Получится ли у подопечных Эмери сотворить очередную сенсацию в Лиге чемпионов? Сможет ли Ливерпуль обыграть испанскую команду? С каким счетом закончится встреча? Ответы на эти вопросы мы узнаем по окончанию матча Ливерпуль — Вильярреал.

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Как Ливерпуль и Вильярреал шли к полуфиналу Лиги чемпионов?

Ливерпуль начал выступление в Лиге чемпионов с победы над Миланом (3:2), затем мерсисайдцы разгромили в гостях Порту (5:1), затем красные в напряженном матче переиграли мадридский Атлетико (3:2). В ответных встречах подопечные Клоппа обыграли мадридский Атлетико (2:0), переиграли Порту (2:0), а также победили на выезде Милан (2:1).

В плей-офф мерсисайдцы обыграли на выезде Интер (2:0), в ответной встрече мерсисайдцы уступили со счетом 0:1, однако прошли дальше. В четвертьфинале ЛЧ Ливерпуль в первой встрече, в гостях, обыграл Бенфику (3:1), в домашней встрече мерсисайдцы сыграли с орлами вничью 3:3, но вышли в полуфинал.

Вильярреал начал выступление в Лиге чемпионов с ничьи с Аталантой (2:2), затем желтая субмарина уступила Манчестеру Юнайтед (1:2), а в третьем туре ЛЧ разгромила Янг Бойз (4:1). Во втором круге ЛЧ Вильярреал обыграл Янг Бойз (2:0), уступил Манчестеру Юнайтед (0:2), и в напряженной встрече переиграл Аталанту (3:2).

В плей-офф ЛЧ Вильярреал по сумме двух встреч прошел Ювентус (1:1, 3:0), а также прошел Баварию в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:0, 1:1).

Краткая статистика выступления Ливерпуля и Вильярреала в Лиге чемпионов

Ливерпуль в Лиге чемпионов в 10 матчах забил 25 голов (в среднем, по 2,5 гола за игру). Вильярреал, проведя аналогичное количество матчей, забил 18 мячей (в среднем, по 1,8 голу за матч). Обе команды пропустили по 11 голов (в среднем, по 1,10 гола за матч).

Ливерпуль, в среднем, наносит по 16,4 удара (6,3 удара в створ), и допускает по 7,2 удара (2,5 удара приходятся в створ ворот). Ливерпуль, в среднем, владеет мячом на протяжении 59,5% игрового времени. Вильярреал наносит 10,7 ударов (4,3 удара в створ ворот). Желтая субмарина допускает 15,2 удара по своим воротам (4,6 удара приходятся в створ ворот) Вильярреал владеет мячом на протяжении 48% игрового времени.

Прогноз на матч и котировки букмекеров на матч Ливерпуль — Вильярреал

Вильярреал в очередной раз, за время выступления в плей-офф ЛЧ, является аутсайдером противостояния. Впрочем, команда настроена серьезно и наверняка приложит все силы для выхода в финал Лиги чемпионов. Ливерпуль, наверняка, серьезно отнесется к желтой субмарине.

Первый матч команд получится осторожным. Ливерпуль сыграет с позиции силы, но не сможет забить много голов. Вильярреал будет играть вторым номером, команда будет ждать своего шанса на контратаках. Мы предположим, что подопечные Клоппа выиграют первый матч, к тому же, они играют дома. Поединок закончится победой со счетом 1:0 или 2:0 в пользу Ливерпуля.

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 1.31

ничья — 6.00

x2 — 9.40

ТБ 2,5 — 1.51

ТМ 2,5 — 2.55

ОЗ да — 1.86

ОЗ нет — 1.84

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Где смотреть Ливерпуль – Вильярреал