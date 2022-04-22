РФС и «Сочи» проведут футбольный турнир среди людей с ограниченными возможностями

РФС и «Сочи» помогут людям с ограниченными возможностями.
С 23 по 28 апреля пройдет Кубок РФС «Стальная воля» – форум адаптивного футбола России, организованный при поддержке «Сочи».
На 8 футбольных полях сыграют 70 команд, состоящих из 550 футболистов и 100 футболисток, представляющих 30 регионов России и Беларусь. Соревнования пройдут в шести дисциплинах, в том числе в футболе на электроколясках.
Также сегодня, в День донора, руководитель проектного офиса РФС по устойчивому развитию Алексей Смертин, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сдадут кровь на сочинской станции переливания крови.
Основная цель фестиваля – помочь людям с ограниченными возможностями здоровья в социальной и физической реабилитации.