РФС и «Сочи» проведут футбольный турнир среди людей с ограниченными возможностями

РФС и помогут людям с ограниченными возможностями.

С 23 по 28 апреля пройдет Кубок РФС «Стальная воля» – форум адаптивного футбола России, организованный при поддержке «Сочи».

На 8 футбольных полях сыграют 70 команд, состоящих из 550 футболистов и 100 футболисток, представляющих 30 регионов России и Беларусь. Соревнования пройдут в шести дисциплинах, в том числе в футболе на электроколясках.

Также сегодня, в День донора, руководитель проектного офиса РФС по устойчивому развитию , олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сдадут кровь на сочинской станции переливания крови.

Основная цель фестиваля – помочь людям с ограниченными возможностями здоровья в социальной и физической реабилитации.