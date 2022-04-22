«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу двух судейских решений в матче против «Енисея» в Кубке России

«Рубин» попросил изучить судейство в матче с «Енисеем».
Казанцы обратились в ЭСК РФС по поводу двух судейских решений в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:3).
«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу возможного офсайда на 32-й минуте в эпизоде со вторым голом «Енисея».
Также от клуба поступило обращение по поводу неназначения пенальти в ворота «Енисея» на Германе Онугхе на 55-й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Главным арбитром матча был Павел Шадыханов.
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