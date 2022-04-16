Мозес получил травму и не вышел на 2-й тайм матча «Спартака» с «Рубином»

Полузащитник «Спартака» из-за травмы не смог доиграть матч с .

В конце первого тайма игры 25-го тура нигериец совершил рывок к воротам соперника, после которого подал тренерскому штабу знак о необходимости сделать замену. Он хватался за пах, но также указывал и на затылок.

В перерыве Мозес был заменен на .

В первом тайме травму получил хавбек красно-белых Наиль Умяров.

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Рубин». 1:1 – Соболев забил. Текстовый онлайн тоже есть