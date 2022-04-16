Мозес получил травму и не вышел на 2-й тайм матча «Спартака» с «Рубином»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия травмы Виктор Мозес Зелимхан Бакаев Здоровье Футбол

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес из-за травмы не смог доиграть матч с «Рубином».

В конце первого тайма игры 25-го тура РПЛ нигериец совершил рывок к воротам соперника, после которого подал тренерскому штабу знак о необходимости сделать замену. Он хватался за пах, но также указывал и на затылок.

В перерыве Мозес был заменен на Зелимхана Бакаева.

В первом тайме травму получил хавбек красно-белых Наиль Умяров.

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Рубин». 1:1 – Соболев забил. Текстовый онлайн тоже есть

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