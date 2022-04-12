17-летний камерунец Кенфак перешел в «Динамо-2». У него есть паспорт России, он играл за пляжный «Спартак-Анапа»

Камерунский хавбек Оливье Кенфак перешел в .

17-летний футболист, у которого есть российский паспорт, подписал с клубом контракт сроком до мая 2024 года.

До этого игрок находился в «Динамо-2» на просмотре. Он сыграл в нескольких товарищеских матчах и забил в ворота основной команды. Ранее он выступал за пляжный клуб «Спартак-Анапа».

Как сообщил московский клуб, футболист предпочитает играть в группе атаки, может играть и справа, и слева. Пока он будет в основном играть за молодежную команду «Динамо».

Фото: телеграм «Динамо-2»