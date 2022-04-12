Хавбек «Вильярреала» Капу: «Я не знаю многих футболистов. Не смотрю футбол, у меня нет соцсетей»

Полузащитник признался, что не смотрит футбол.

«Это помогает мне больше сохранять баланс и играть с большей свободой. Меня это никогда не интересовало, так было на протяжении всей моей карьеры.

Я получаю удовольствие, когда отключаюсь после матча или тренировки. Я не смотрю никакие матчи. Может, иногда, с восьмилетним сыном, который начал играть в футбол и заставлял меня смотреть матчи... но для меня это скучно (смеется).

Есть много футболистов, которых я не знаю. Мои партнеры по команде много смеются. Они говорят: «Что значит, ты не знаешь этого игрока?»

Поскольку я не смотрю футбол, у меня нет социальных сетей. Я отключен от всего этого», – сказал Капу в интервью L’Equipe.

Капу ранее выступал за «Тоттенхэм» и сборную Франции.