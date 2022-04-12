Джек Грилиш: «Гвардиола невероятен, зависим от футбола. Он выигрывает матчи в одиночку благодаря тактике и настрою»

в восторге от .

«Невероятный тренер. Он просто зависим от футбола. Как только он заходит на базу, то все разговоры – только о футболе, все сосредоточены лишь на предстоящей игре.

Я не могу достаточно хорошо описать его достоинства. Это прекрасный тренер, который очень помогает команде.

Я уже несколько раз в этом сезоне говорил, что Пеп выигрывает матчи в одиночку благодаря тому, какой настрой он создает, и тактике, которую он нам предлагает. А мы просто выходим и выполняем свою работу», – сказал вингер .

Лукаку и Грилиш не блещут после рекордных трансферов на 200 млн. Их проблемы похожи, но перспективы Джека ярче