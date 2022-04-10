Михаил Кержаков: «Единственный конкурент «Зенита» – мы сами для себя»

Михаил Кержаков высказался после победы «Зенита» над «Ахматом» (2:0) в 24-м туре .

– Перед игрой уже, конечно же, знали, что обыграло и сравнялось с «Зенитом» по очкам?

– Я-то точно знал! Команда родного брата играла – естественно, смотрел этот матч.

– Обидно было, что «Нижний» уступил на последних минутах, да еще и из-за автогола?

– Обидно было за брата. Что касается нас и «Динамо», то мы должны отталкиваться от себя.

Уже говорил об этом и не меняю своего мнения: единственный конкурент «Зенита» – это мы сами для себя. Нам нужно серьезнее настраиваться на команды, которые находятся в нижней части таблицы или в середине, включаться с первых минут и сохранять концентрацию до конца, – сказал вратарь .