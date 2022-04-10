Пеп Гвардиола: «У «Ливерпуля» невероятная тройка превратилась в пятерку с Диасом и Жотой. У «Сити» нет форварда, но мы все равно много забиваем»

поделился мыслями о предстоящей игре с «Ливерпулем».

«Конечно, сейчас все иначе, ведь мы знаем, что осталось всего семь матчей, и мы лишь на одно очко впереди. Победы будет мало, но она станет важным шагом. И мы знаем... «Вау, это же тот самый матч». Вы знаете это, мы знаем это. Так что не стану отрицать, что эта игра отличается от остальных. И подготовка выстроена немного иначе, потому что они делают то, чего не делает ни одна команда в мире. Я говорю о движении.

У них столько угроз в атаке: невероятная тройка, которая теперь стала невероятной пятеркой с и . Плюс Дивок Ориги, который всегда забивает, когда им нужен решающий мяч.

А у нас нет чистого нападающего, такова ситуация. Но мы все равно много забиваем, мало пропускаем и собираемся продолжать в том же духе.

Мы должны поработать над тем, что нужно исправить, поговорить об этом и подготовиться. Но я все равно сплю, просыпаюсь по утрам, завтракаю, обедаю, ужинаю... Так что я подготовлю тренировку, а потом немного отдохну и расслаблюсь перед телевизором, посмотрю на Тайгера Вудса и Томми Флитвуда», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сегодня сыграет с «Ливерпулем» в матче 32-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.

«Ливерпуль» Клоппа и «Сити» Гвардиолы – две величайшие команды в истории АПЛ. Нужно наслаждаться каждым их матчем