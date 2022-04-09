Агуэро о матче «Ман Сити» – «Ливерпуль»: «Ожидаю напряженную игру и тактическую битву двух великих тренеров»

поделился ожиданиями от матча между «Манчестер Сити» и .

«Воскресный матч между «Сити» и «Ливерпулем» станет важным моментом для лиги, но еще ничего не решится. Обе команды очень стабильны и одержали хорошие победы над «Уотфордом» и «Бернли» на прошлой неделе.

На мой взгляд, преимущество у «Сити», потому что они будут играть дома. «Ливерпулю» очень нужно побеждать, поэтому на них оказывается давление. Исход трудно предсказать, и гонка за титул все еще идет. В таких играх обычно все решают отдельные моменты, и «Сити» будет надеяться, что Фоден и де Брюйне снова хорошо выступят.

«Ливерпуль» будет надеяться на то, что Мо Салах, Садьо Мане и Луис Диас, чья игра была выдающейся с момента его перехода из «Порту», сделают разницу. Я ожидаю напряженную игру и тактическую битву между двумя великими тренерами.

Это одна из самых важных игр сезона для обеих команд, и я бы с удовольствием принял участие в ней в качестве игрока. В таких играх на первый план выходят лучшие игроки мира», – сказал бывший нападающий Stake.