Роналду может сыграть с «Эвертоном». Шоу, Варан, Кавани и Мактомини пропустят матч из-за травм

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Криштиану Роналду может сыграть за «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона».

Об этом сообщил главный тренер манкунианского клуба Ральф Рангник.

«Криштиану вернулся. Люк Шоу еще травмирован. Нам пришлось заменить его в перерыве [матча с «Лестером»]. У него проблемы с ногой, на которой была операция в 2015 году. Доктор сказал, что они решили удалить два болта из его ног. Это означает, что он выбыл на 2-3 недели.

Кавани еще травмирован. Варан – тоже, он не сыграет с «Эвертоном». То же самое касается и Скотта Мактомини. Боюсь, у него проблемы со стопой. Эти четыре игрока не смогут сыграть», – сказал немец.

Напомним, португалец не попал в заявку на матч с «Лестером» (1:1) в 31-м туре АПЛ из-за болезни.

Сегодня «МЮ» сыграет с «Эвертоном» на выезде, начало – в 14:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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