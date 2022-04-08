Анчелотти о критике: «Тренера выделяют только тогда, когда команда проигрывает. Нужно это принять, если тренируешь «Реал»

высказался о критике в адрес тренеров.

Останется ли он в «Реале» по окончании сезона

«В конце сезона клуб оценит проделанную работу и примет решение. Я наслаждаюсь каждым днем».

О критике

«Я говорю о том, что вижу, и я не вижу ничего тревожного в плане физики. То, что говорят повсюду, говорят люди, которые не знают, что на самом деле происходит в команде, не знают о тестах, которые она проводит.

Тренера выделяют только тогда, когда команда проигрывает. Бывают плохие матчи, но они случаются в том числе и из-за игроков.

Нужно это принять, особенно если ты тренируешь – лучшую команду, в которой можно находиться. Проблема в том, что тебя критикуют даже не в такой большой команде», – сказал главный тренер «Реала».