Анчелотти о критике: «Тренера выделяют только тогда, когда команда проигрывает. Нужно это принять, если тренируешь «Реал»

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Карло Анчелотти высказался о критике в адрес тренеров.

Останется ли он в «Реале» по окончании сезона

«В конце сезона клуб оценит проделанную работу и примет решение. Я наслаждаюсь каждым днем».

О критике

«Я говорю о том, что вижу, и я не вижу ничего тревожного в плане физики. То, что говорят повсюду, говорят люди, которые не знают, что на самом деле происходит в команде, не знают о тестах, которые она проводит. 

Тренера выделяют только тогда, когда команда проигрывает. Бывают плохие матчи, но они случаются в том числе и из-за игроков.

Нужно это принять, особенно если ты тренируешь «Мадрид» – лучшую команду, в которой можно находиться. Проблема в том, что тебя критикуют даже не в такой большой команде», – сказал главный тренер «Реала».

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