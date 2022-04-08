Ильин об уходе легионеров из «Краснодара»: «В раздевалке душевнее стало, наметилось новое единение»

рассказал об изменении атмосферы в после ухода легионеров.

– Вопрос на честность. Обрадовались, когда в «Краснодаре» случился исход легионеров?

– Так получилось, что болел в тот день, когда они уехали. Отравился, подцепили всей семьей кишечный вирус.

Пропустил тренировку, приезжаю на следующую – иностранцев нет. Удивился, а не обрадовался. Время непростое, какие тут радости.

– Ну, есть же очевидный повод.

– Можно увидеть преимущества, а можно недостатки. Для меня и других оставшихся преимуществ больше, наивно скрывать.

– Вы ведь как раз весной стали выходить в основе и проводить на поле по два тайма?

– Об этих плюсах и говорю. Радостью такую ситуацию не назвал бы, но и кривить душой нет смысла.

– Обстановка в команде изменилась? Сплоченности прибавилось?

– И снова – да. По болельщикам могу судить. Раньше если узнавали в городе, могли предъявить, что ж, мол, вы так и этак. В нормальном формате, но с небезразличием.

В последнее же время где ни встретишь футбольных людей, на улице или в магазине, – только благожелательная поддержка.

Даже после поражения от «Динамо» человек пять-шесть незнакомых уже сказали: «Молодцы! Красавцы!». Болельщики тоже сплотились, чувствуют боевой дух, атмосферу внутри команды. Не заостряю на ровном месте, говорю, как есть.

В раздевалке тоже душевнее стало, пацаны из «Краснодара-2» влились, наметилось какое-то новое единение, что ли, – заявил футболист краснодарского клуба.