«Химки» запретили регистрировать новичков из-за обращения Коряна

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«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов.

«Удовлетворить первое заявление футболиста Аршака Коряна о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением определения палаты от 14 февраля 2022 года и применить к клубу санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

Обязать ФК «Химки» уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу.

Применить к клубу запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Данный запрет может быть снят палатой по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом Аршаком Коряном, установленных определением от 14 февраля», – сообщается на сайте РФС.

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