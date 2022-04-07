Бавария – Вильярреал 12.04.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Во вторник, 12 апреля, в Мюнхене, на стадионе «Альянц Арена» встретятся «Бавария» и «Вильярреал» в рамках ответного матча ¼ финала Лиги Чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Бавария»

«Бавария» в стадию 1/4 Финала розыгрыша Лиги Чемпионов попала после уверенного прохода «Зальцбурга» в стадии 1/8 плей-офф с общим счетом (8:2). А до этого, в групповом турнире, мюнхенцы уверенно заняли первую строчку, набрав максимальное количество очков из возможных (18), победив в 6 матчах в баталиях с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».

Первый матч стадии 1/8 финала мюнхенская команда проводила в гостях у «Зальцбурга» и получился непростой для них матч, они пропустили в начале матча и смогли отыграться в лишь самой его концовке, когда на 90-ой минуте встречи отличился Кингсли Коман с передачи Мюллера. «Бавария» при этом в этой встрече на порядок больше владела мячом, била по воротам, атаковала чем оппонент, но с реализацией были определенные проблемы.

А вот уже в ответной встрече в Германии мюнхенцам удалось оторваться над оппонентом на славу, как итог уверенная разгромная победа (7:1). Уже к 23 минуте матча счет был (3:0) в пользу мюнхенцев, а Левандовски за 11 минут матча оформил хет-трик. В этом матче неплохо еще проявил себя Мюллер, который оформил голевой дубль. Гости смогли размочить счет лишь на 70-ой минуте, сделав счет (1:5), но после этого пропустили еще дважды.

В немецком чемпионате у команды Нагельсмана все прекрасно: уверенная первая строчка в таблице с 9 очков преимущества над дортмундской «Боруссии» при оставшихся 6-ти матчах. В последнем сыгранном туре в Бундеслиге «Бавария» обыграла в гостях «Фрайбург» (4:1), но победа была непростой, до 73 минуте счет был равным и лишь в концовке матча удалось добиться крупного счета.

Футбольный клуб «Вильярреал»

«Вильярреал» оказался в 1/4 финала Лиги Чемпионов благодаря победе в двухматчевом противостоянии с «Ювентусом» с общим счетом (4:1). До стадии плей-офф в групповом турнире ЛЧ испанцы заняли в своей группе F вторую строчку, благодаря которой смогли пробиться дальше. В первом противостоянии с «Баварией» испанская команда смогла одолеть оппонента в 1 мяч, выиграв (1:0) и имеет неплохие шансы на продолжение игры в турнире.

Испанский клуб в 1/8 плей-офф ЛЧ сражался с итальянским «Ювентусом» и в первом матче противостояния сыграл на домашнем поле вничью (1:1), где пропустив очень быстрый гол в свои ворота уже на первой минуте встречи удалось уйти от поражения во второй половине встречи после точного удара Парехо. Игра же получилась примерно равной на наличие голевых моментов с обеих сторон.

В ответном матче, уже в гостях у «Ювентуса», удалось одержать волевую победу (3:0). Счет конечно не отражает ход игры, но все же нужно отдать должное испанцам, которые своими моментами распорядились хладнокровно. При доминировании туринцев большую часть времени игры, испанцам удалось в концовке, начиная с 78 минуты забить 3 безответных мяча и победить.

В Примере «Вильярреал» в этом сезоне играет не лучшим образом, скромная 7-ая позиция и пока за бортом еврокубков. В двух последних турах они проигрывают, а крайней игре уступили «Леванте» (0:2).

Прогноз на матч «Бавария» – «Вильярреал»

«Бавария» и «Вильярреал» в очных поединках за свою историю принимали участие 3 раза и сыграли следующим образом:

05.04.22 «Вильярреал» – «Бавария» 1:0;

22.11.11 «Бавария» – «Вильярреал» 3:1;

14.09.11 «Вильярреал» – «Бавария» 0:2.

В первой игре двухматчевого противостояния в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов команды не блеснули результативностью. При этом испанцы с успехом реализовали один свой момент из немногих уже на 8-ой минуте встречи, где автором победного гола стал Данжума. При этом немцы создали приличное количество моментов у ворот соперника, но были неточны в завершении.

В предстоящей же домашней игре немцев думаю что они восполнят свой голевой потенциал и все что не забили в первой игре противостояния, забьют в этой, и мы увидим уверенную победу мюнхенцев с разницей в 2-3 мяча, при этом не исключаю что гол престижа испанцы все же забьют. Все же в домашних поединках текущего розыгрыша Лиги Чемпионов «Бавария» очень хороша.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Бавария» – 1.28;

Победа «Вильярреал» – 9.80;

Ничья – 6.00;

Обе забьют-да – 1.87;

Ф1 (-1,5) – 1.75;

ТБ (2,5) – 1.47.

Вероятный исход: П1, Обе забьют-да, Ф1 (-1,5),ТБ (2,5).

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Где смотреть Бавария – Вильярреал